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Отставка главного тренера луганской "Зари"

Отставка главного тренера луганской Зари

Юрий Вернидуб больше не главный тренер команды украинской футбольной Премьер-Лиги "Заря" (Луганск).

По завершении сезона 2018\19 гг., в котором "Заря" финишировала на 5-м месте, Вернидуб подал в отставку.

Как сообщил официальный сайт "Зари", состоялся разговор президента футбольного клуба «Заря» Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта футбольного клуба «Заря» с Юрием Вернидубом. Юрий Николаевич покидает пост главного тренера «Зари».

В ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера «Зари», а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером этой команды.

Агентство Телевидения Новости

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