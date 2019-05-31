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В Израиле 19-летний парень напал на прохожих: есть пострадавшие

В Израиле 19-летний парень напал на прохожих: есть пострадавшие

В Иерусалиме (Израиль) террорист с ножом напал на прохожих возле Дамасских ворот в Старом городе, в результате ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Сообщается, что утром 31 мая неизвестный с ножом напал на мужчину в возрасте около 50 лет и тяжело его ранил. Его доставили в больницу с ранениями верхней части тела. После первого нападения террорист на ступеньках синагоги "А-Хурва" ранил 16-летнего подростка. Мальчика госпитализировали с повреждениями легкой степени.

После этого нападавший попытался ранить полицейского, однако его обезвредили. Сообщается, что в связи с окончанием Рамадана в Иерусалиме усилены наряды полиции, однако вооруженному террористу удалось попасть в Старый город. По данным полиции, нападавшим оказался 19-летний житель палестинских территорий.

Агентство Телевидения Новости

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