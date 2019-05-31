Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:05
Просмотров: 21

407 миллионов долларов иностранных инвестиций привлек Харьков за год

407 миллионов долларов иностранных инвестиций привлек Харьков за год

Прямые иностранные инвестиции в экономику города за 2018 год составили 407,6 миллионов долларов. 

Об этом сообщает пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова, который презентовал  экономический потенциал города на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции».

По его словам, город лидирует среди областных центров страны по объему прямых  иностранных инвестиций благодаря международным партнерам. В десятку основных стран-инвесторов входят Польша и Германия, на которых приходится 93,9% от общего объема средств.

Кроме того, он отнес Харьков к городам со стабильным уровнем развития предпринимательской деятельности. Три года назад начал работу офис ЕБРР с целью поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса. В центры предоставления административных услуг по вопросам получения услуг в сфере регистрации бизнеса за 2018 год поступило 105 тыс. 642 обращения, а в первом квартале 2019 года - уже 25,5 тыс.  В планах - открытие Дома недвижимости.

Также Терехов вспомнил и другие проекты, которые реализуются в первой столице благодаря иностранным инвестициям - строительство метро, проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого планируется внедрить интеллектуальные системы управления движением, создание Городского ситуационного центрастроительство и первого в стране комплекса по переработке ТБО.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 