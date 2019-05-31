Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Как сообщается в ежесуточном отчете Харьковской ОГА, 30 мая в 15:15 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о минировании Управления патрульной полиции по улице Шевченко, 315.

По данному адресу выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Персонал правоохранители эвакуировали.

Во время осмотра помещений и прилегающей территории традиционно ничего не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости