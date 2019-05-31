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«Наркотики – не моя тема»: в Великобурлукской ОТГ прошел квест

«Наркотики – не моя тема»: в Великобурлукской ОТГ прошел квест

Квест «Наркотики – не моя тема» прошел в Великобурлукской объединенной территориальной громаде. Участники – старшеклассники школ, командами борются победу, выполняя задачи. Здесь и загадки, и ребусы, и физические упражнения. Главная задача организаторов - чтобы во время игры дети услышали важные месседжи: о вреде наркотиков, риске инфекций, оказании первой медицинской помощи, ответственности за близких и взаимопомощи.

Кирилл Орлов, ученик:

Прикольно, интересно, такого ще ніколи не було. Занимательно, дітям було що робить. Що тобі найбільше сподобалося? – З поліцейським, як він розказував про свої атрибути, те, що він з собою привіз, як це правильно називається, і загадки отгадувать, без слов.

Илья Терещенко, ученик:

Найбільше сподобалося там, де ми присідали і в планці стояли, і через нас переплигували. І вопроси, як передається ВІЛ.

Наркотики, которые для подростков стали легкодоступными, из-за легкомысленности и незнания могут испортить всю дальнейшую жизнь, говорят специалисты. Уничтожить всю рекламу просто физически невозможно, поэтому надо воспитывать у детей чувство ответственности, уверены организаторы квеста.

Александр Могилко, руководитель подросткового центра «Компас»:

Здесь есть и спортивные задания, задания на командообразования, на смекалку, но главное всё-таки являются задания на знания профилактики заболевания социально-опасных болезней, употребления наркотиков и других веществ. Это та форма, которая для детей понятна, она воспринимается хорошо, и что, немаловажно, тут есть спортивный интерес, и каждый участник чувствует ответственность за результат. 

Идея обратить внимание на тему распространения наркотиков среди молодежи возникла, у руководителей ОТГ. Ее председатель говорит, что в приоритете их плана развития – сделать жизнь детей громады более насыщенной и интересной. Для этого они уже занимаются рядом учреждений.

Виктор Терещенко, председатель Великобурлукской ОТГ: 

Покращення роботи з молоддю. Щоб молодь була зайнята, щоб життя взагалі крутилося не кругом кафе, барів, а крутилося довкола  спортивних майданчиків, площадок, фізкультурних залів. У планах у нас побудувати фізкультурно-оздоровчий комплекс, вже на сьогодні такі комплекси побудовані у частині ОГ.

Часть денег на развитие ОТГ дает государство, другую часть финансирует сама громада. Великобурлукская – считается достаточно богатой, и планов здесь много, и на недостаток денег не жалуются. Наоборот радуются, что все заработанные средства могут направить на развитие поселка.


Агентство Телевидения Новости

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