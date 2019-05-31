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На улице Шатиловской запрещено движение авто до 7 июня

На улице Шатиловской запрещено движение авто до 7 июня

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено до 7 июня.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонтных работ на тепломагистрали по улице Шатиловской. Ранее движение планировалось восстановить 1 июня.

На время ремонтных работ объезд закрытого участка осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения. 

Агентство Телевидения Новости

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