За сутки экосистемах сгорело 2 га территорий - ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, за прошедшие сутки пожарные 11 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 2 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

По данным спасателей, чаще всего спасатели ликвидировали возгорание возникшие в Харьковском, Балаклейском и Купянском районах области. В частности, на ликвидацию пожара в с. Борщевка. По прибытию спасателей было установлено, что огонь распространился по свалки на площадь около 500 кв.метров.

К месту вызова сразу были направлены дополнительные силы и средства. В 22:03 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области призывает людей строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожара в природных экосистемах!

"Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений", - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости