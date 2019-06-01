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АМКУ оштрафовал 21 заправку

АМКУ оштрафовал 21 заправку

Ряд операторов рынка розничной реализации сжиженного газа в качестве моторного горючего, действующих в Харьковской области, подозревается в нарушении законодательства об экономической конкуренции.

Об этом сообщили в территориальном отделении АМКУ Харьковской области.

По данным антимонопольщиков, оштрафовано 21 предприятие. Специалисты установили, что в феврале-марте заправки согласованно повышали розничные цены на сжиженный газ за счет увеличения торговых надбавок.

Такие действия являются нарушением законодательства. При этом ситуация на рынке в тот период не создавала объективных предпосылок для подобных действий.

Агентство Телевидения Новости

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