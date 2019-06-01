Полторы тысячи детей отправятся в этом году на оздоровление

В ближайшие дни на оздоровление будут отправлены более 1500 детей в лагеря в Карпатах и на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя губернатора Анатолия Бабичева.

По его словам, в 2019 году на оздоровление детей выделено почти 58 миллионов гривен. Планируется отправить на отдых около 240 тысяч детей. Наибольшее внимание, как всегда, - социально незащищенным категориям. Спортсменам, победителям конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Отметим, что первые школьники уже отправились на оздоровление в Одессу. Анатолий Бабичев пожелал ребятам хорошего отдыха и ярких впечатлений.

Агентство Телевидения Новости