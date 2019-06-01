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В ДТП погиб известный футболист

В ДТП погиб известный футболист

В возрасте 35-ти лет погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Рейес вместе со своим двоюродным братом разбились насмерть на трассе возле испанского города Утрера.

Карера Рейеса в профессиональном футболе началась в 1999-м году. В 15-летнем возрасте он подписал свой первый контракт с "Севильей". Далее были лондонский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико", лиссабонская "Бенфика", возвращение в "Севилью", испанские "Эспаньол" и "Кордова", китайский "Синцзять Тяньшань", и наконец, испанская "Эстрамадура", за которую Рейес играл с начала 2019 года.

За сборную Испании он провел 21 матч, забив 4 гола.

на трассе возле Утрер

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/izvestnyy-ispanskiy-futbolist-reyes-...


Агентство Телевидения Новости

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