На улице Марка Бернеса задержали наркозакладчиков

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера вечером, 31 марта, они получили вызов на улицу Марка Бернеса.

Заявитель сообщил, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2110 подозрительно себя ведут. На месте полицейские увидели мужчин, которые заметно нервничали.

Во время проверки у одного из было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Кроме того, еще 10 свертков нашли в автомобиле злоумышленников. А сотрудники следственно-оперативной группы изъяли девять свертков из хранилищ, находившихся неподалеку.

В общем полицейские нашли 49 свертков с неизвестным веществом, которые были направлены на экспертизу.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Агентство Телевидения Новости