Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:10
Просмотров: 16

На улице Марка Бернеса задержали наркозакладчиков

На улице Марка Бернеса задержали наркозакладчиков

Как  сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера вечером, 31 марта, они получили вызов на улицу Марка Бернеса.

Заявитель сообщил, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2110 подозрительно себя ведут. На месте полицейские  увидели мужчин, которые заметно нервничали.

Во время проверки у одного из было обнаружено 30 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Кроме того, еще 10 свертков нашли в автомобиле злоумышленников. А сотрудники следственно-оперативной группы изъяли девять свертков из хранилищ, находившихся неподалеку.

В общем полицейские нашли 49 свертков с неизвестным веществом, которые были направлены на экспертизу.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 