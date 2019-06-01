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Сборная Украины по футболу уже в полном составе в Харькове

Сборная Украины по футболу уже в полном составе в Харькове

В сборной Украины по футболу пополнение. К 8-ми футболистам, выступающим в иностранных клубах и находящихся уже неделю в Харькове, добавились еще 17 - преимущественно из украинских команд.

Теперь сборная Украины в полном составе будет до 5 июня в Харькове. Подопечные Андрея Шевченко будут готовиться здесь к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга. Эти матчи пройдут 7 и 10 июня во Львове.

В стане украинской сборной один новичок - вратарь "Александрии" Юрий Панькив.


Агентство Телевидения Новости

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