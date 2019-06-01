Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:46
Просмотров: 84

Вот это инициатива! Футболисты пригласили стриптизершу в раздевалку команды

Вот это инициатива! Футболисты пригласили стриптизершу в раздевалку команды

Футболисты испанской команды "Эспортиу Льянка" сделали незабываемым свое повышение в классе - выход во второй дивизион автономного сообщества Каталония.

Футболисты скинулись и пригласили в раздевалку стриптизершу, дабы та обеспечила праздничное настроение.

Правда, президент "Эспортиу Льянка" после того, как это видео оказалось в Интернете, зачем-то посчитал необходимым публично принести извинения, да заявить, что случившееся - это "черное пятно для клуба".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 