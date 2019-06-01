Вот это инициатива! Футболисты пригласили стриптизершу в раздевалку команды

Футболисты испанской команды "Эспортиу Льянка" сделали незабываемым свое повышение в классе - выход во второй дивизион автономного сообщества Каталония.

Футболисты скинулись и пригласили в раздевалку стриптизершу, дабы та обеспечила праздничное настроение.

Правда, президент "Эспортиу Льянка" после того, как это видео оказалось в Интернете, зачем-то посчитал необходимым публично принести извинения, да заявить, что случившееся - это "черное пятно для клуба".





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