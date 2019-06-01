Кулеба вновь стал уполномоченным президента Украины по правам ребенка

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №348/2019.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Указ датирован 1 июня.

Напомним, Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.

Агентство Телевидения Новости