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Кулеба вновь стал уполномоченным президента Украины по правам ребенка

Кулеба вновь стал уполномоченным президента Украины по правам ребенка

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №348/2019.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Указ датирован 1 июня.

Напомним, Кулеба был уполномоченным президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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