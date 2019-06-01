Ему могли угрожать. В Харькове пропал 48-летний мужчина (фото)

В Харькове пропал 48-летний Валерий Лащенко.

Об этом сообщают его родственники в социальных сетях.

По их словам, в последний раз мужчину видели вчера около половины пятого вечера, 31 мая, когда он покинул офис по улице Серповая, 4-А.

Родные предполагают, что он двигался на автомобиле «Toyota Prado» АХ 0059 ВН серого цвета в сторону центра или в сторону Холодной Горы, а после за Песочин, в санаторий «Роща».

Кроме того, родные уверяют, что пропавший не мог «загулять с друзьями» и не прийти ночевать домой. Более того, мужчине систематически угрожали, потому что он «сильно кому-то мешал».

Родственники обращаются ко всем, кому известно о местонахождении Валерия, сообщить об этом в полицию.

Агентство Телевидения Новости