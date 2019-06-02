Сегодня 10:51
Просмотров: 72
Гроза, град и шквалы: жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды
Жителей Харьковской области предупреждают о значительном ухудшении погодных условий.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по данным УкрГидрометцентра, 2 июня в большинстве центральных, северных областях, а также на Харьковщине местами ожидаются грозы.
Также, по информации синоптиков, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской ожидаются град и шквалы 15-20 м / с.
Загрузка...