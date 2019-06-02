При оформлении визы в США у заявителей начали требовать ссылки на соцсети

Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу.

По данным агентства Associated Press, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать с 31 мая.

В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей».

Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации им будут грозить негативные для них последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности.

Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

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