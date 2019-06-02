Обрушение крыши сцены на рок-фестивале: есть погибший и пострадавшие

Как сообщалось, в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, который проходил на Днепропетровщине.

В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в ГСЧС Днепропетровской области.

По данным спасателей, в результате происшествия погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", – сообщили спасатели.

Как сообщалось, этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, который произошел накануне в Днепропетровской области.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", – говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Фейсбук в воскресенье утром.

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", – добавили организаторы.

Накануне музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.





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