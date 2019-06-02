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Возле Дворца спорта активисты пикетируют съезд партии Кернеса и Труханова (прямая трансляция)

Возле Дворца спорта активисты пикетируют съезд партии Кернеса и Труханова (прямая трансляция)

В Харькове активисты «Национального корпуса» пикетируют съезд партии «Доверяй делам», который организовывают Харьковский городской голова Геннадий  Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. 

Об этом активисты сообщают в социальных сетях, транслируя видео с места событий.

«Сегодня, 2 июня в Харькове два сепаратиста, которые очень давно должны были оказаться в подвалах СБУ, будут проводить съезд собственной политической силы. Название партии они выбрали символическое - «Доверяй делам». Действительно, все мы помним о «делах» и Труханова, и Кернеса в течение последних 5 лет. Кернес, который в Харькове весной 2014 году на пару с Добкиным проводил съезд сепаратистов, имел цель расколоть Украину и провозгласить «недоросию» и  за последние 5 лет своего мэрства ограбил харьковчан на миллиарды гривен. Это человек, который мечтает переименовать каждую собачью будку именем мясника Жукова. Труханов - гражданин России, который довольно долго защищал Георгиевскую ленту, ссылаясь на «нормальное» отношение к жизни, памяти и истории. Его выступления в Одессе возле баннера «Труханов - наш мэр! Путин - наш президент!» почему-то до сих пор не заинтересовали правоохранителей. Труханов не признает аннексии и оккупации Крыма, а одесских сепаратистов он называл своими земляками. Ну и конечно, никто не забыл о коррупции и статье о незаконном обогащении.

В 14:00 два Гены будут пытаться возродить заветную мечту всех ватников и создать проект, который будет иметь целью протянуть побольше холуев и любителей «русского мира» в парламент.

Мы, как Национальный Корпус, как ветераны, как патриоты, тоже завтра будем присутствовать возле Дворца Спорта в 11:30 для того, чтобы показать, какую Харьков дает оценку действиям двух неправильных Ген!», - говорится в их сообщении

Напомним, ранее сообщалось, что мэры Харькова и Одессы - Геннадий Кернес и Геннадий Труханов - договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

На воскресенье, 2 июня, гражданские активисты и участники харьковского Евромайдана анонсировали пикет возле местного Дворца спорта, где запланирован съезд данной партии.


Агентство Телевидения Новости

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