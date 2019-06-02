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Украинский боксер "вырубил" экс-чемпиона мира в двух весовых категориях

Украинский боксер вырубил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях

Украинский боксер Иван Деркач отнюдь не считался фаворитом в рейтинговом поединке полусреднего веса против американца Девона Александера. Александер ранее был чемпионом мира в двух весовых категориях.

Бой Александера с Редкачем состоялся в американском городе Сан-Джасинто.

В 6-м раунде Редкач отправил Александера в тяжелый нокдаун. Александер поднялся до счета "10", и рефери позволил продолжить поединок. Тут же последовали второй и третий нокдауны. После чего бой был остановлен.

Это пока самая значимая победа в карьере 33-летнего уроженца города Шостка Ивана Редкача. Всего же в его послужном списке неперь 23 победы на профессиональном ринге (в том числе 18 нокаутом) при четверех поражениях и одной ничьей.


Агентство Телевидения Новости

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