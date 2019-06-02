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Под Киевом задержали полицейских, ранивших из пистолета пятилетнего ребенка

Под Киевом задержали полицейских, ранивших из пистолета пятилетнего ребенка

В Киевской области пятилетний мальчик получил тяжелое ранение головы в результате случайного выстрела.

Как сообщили в региональном Управлении Нацполиции, травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий.

Раненого мальчика с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимационное отделение, где его прооперировали.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых.

Ими оказались двое полицейских, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", – написал Князев.

Также Сергей Князев сообщил, что раненого ребенка перевезли на лечение в Киев.

"Мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за пятилетнего Кирилла", – подытожил глава Нацполиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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