Памятник маршалу Жукову снесли (видео)

Сегодня, 2 июня, перед началом съезда «партии мэров» в Харькове активисты уничтожили один из немногих оставшихся в городе символов тоталитарного советского режима - памятник маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко.

Напомним, сегодня в Харькове активисты «Национального корпуса» пикетируют съезд партии «Доверяй делам», который организовывают Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Около ста представителей националистов пришли к монументу и, зацепив веревку за каменный бюст, со второй попытки повалили его.

Затем на освободившееся место активисты установили флаг Украины.

Также с постамента сбили буквы.

У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r

— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019

Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника, однако затем не стала мешать активистам, и памятник был снесен.

Как сообщается, после того, как монумент был повержен, активисты вернулись ко Дворцу спорта.

Сейчас на месте работает полиция.

Люди, що повалили пам'ятник Жукову, повернулися до Палацу Спорту. На місці події працює поліція.#Харків #Харьков pic.twitter.com/mrbbuYpou5

— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019

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