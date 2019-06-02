Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:34
Просмотров: 67

Россиянину не дали вывезти из Украины старинные монеты

Россиянину не дали вывезти из Украины старинные монеты

В пункте пропуска «Пески» на Харьковщине пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, 1 июня через пункт пропуска на автомобиле «KIA» в качестве пассажира в Россию выезжал гражданин Российской Федерации, мужчина 1990 года рождения.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины с помощью металлоискателя проверяющие обнаружили две монеты: одну - из металла серебристого цвета –  «3 копьйкы» 1916 выпуска и еще одну - из металла желтого цвета - «1/2 копьйкы», датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность.

Найденные монеты были изъяты и переданы на экспертизу.

В отношении россиянина сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 