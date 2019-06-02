Подо Львовом мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Подо Львовом мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Львовской области.

По данным пресс-службы правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что 1 июня около 21.00 возле села Репехов Жидачевского района области из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили личность погибшего аэронавта. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района Львовской области.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости