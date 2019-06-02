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Из-за сноса памятника Жукову полиция открыла два уголовных дела

Из-за сноса памятника Жукову полиция открыла два уголовных дела

По факту событий, произошедших сегодня на проспекте Петра Григоренко в Немышлянском районе Харькова, полиция открыла уголовные производства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июня в 13:40 полицию поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. 

Также, по данным полиции, во время пикетирования  съезда политической партии неизвестные распылили слезоточивый газ в толпу, в результате чего трое полицейских, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были госпитализированы. 

После оказания помощи медики сотрудников полиции отпустили. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как отметили в полиции, задержанных нет, в отдел полиции доставили одну женщину, где ее опросили, а затем  отпустили.

Следователями Немышлянского отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений. 

Напомним, как соообщалось, сегодня в Харькове активисты пикетировали съезд партии мэров Харькова и Одессы, который проходил во Дворце спорта, устроив "коридор позора" прибывшим для участия в мероприятии бюджетникам.

Перед началом съезда активисты пришли к памятнику маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко и, обвязав бюст веревкой, повалили его на землю.

Мэр Харькова прокомментировал снос памятника активистами, назвав их "отбросами общества", и заявил о планах восстановить бюст советскому маршалу.

В Институте Нацпамяти также прокомментировали снос памятника. 

Как написал в Фейсбук председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, «Харьков «положил на лопатки» маршала Жукова».

«Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную», - добавил он и отметил: чтобы удержать события в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти.

Агентство Телевидения Новости

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