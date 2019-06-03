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Зеленского попросили остановить рейдерский захват «Барабашово»

Зеленского попросили остановить рейдерский захват «Барабашово»

Народный депутат Украины, почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Александр Фельдман обвинил политическую партию «Национальный корпус» в вымогательстве одного миллиона долларов США. 

Об этом говорится в обращении Фельдмана к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В частности, Фельдман просит президента Зеленского обратить внимание на ситуацию вокруг крупнейшего торгового центра в Восточной Европе - «Барабашово», который, по его словам, столкнулся с рейдерством в лице партии «Нацкорпус».

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