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На Харьковщине пьяный мужчина угрожал топором прохожим
В Лозовой правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который на проспекте Победы разгуливал с топором и угрожал им прохожим.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об этом поступило в полицию 1 июня в 23:20.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника.
Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.
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