У Зеленского прокомментировали ситуацию с памятником Жукову в Харькове

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Она напомнила, что закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.

"Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова, который существует (проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году ред.). Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь имеют продолжаться четкие обсуждения с общественностью. Следует принять решение наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала Мендель.

По ее словам, текущая ситуация в Харькове является примером непродуманной гуманитарной политики, которая длилась последние несколько лет.

"Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону", - добавила она.

По словам пресс-секретаря президента, поскольку Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника, Зеленский снова призвал РФ не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.

В связи со сносом памятника маршалу Жукову 2 июня полиция открыла два уголовных производства.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен.

Ранее, 9 мая, Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени Маршала Жукова, которая за сутки набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости