Харьков. Горячая пора для сборной Украины по футболу

Точно без Ярмоленко. Возможно без Марлоса. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко открыл некоторые секреты подготовки главной команды страны к отборочным матчам чемпионата Европы против сборных Сербии и Люксембурга.

Сборная Украины по футболу уже больше недели базируется в Харькове. Обычно подопечные Андрея Шевченко тренируются на стадионе "Солнечный". И, вот, первая тренировка во время этого сбора на стадионе "Металлист". Она была открытой для прессы. Правда, только первые 15 минут. Потому что футболисты должны быть максимально сконцентрированными в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы. Ближайший - 7 июня во Львове против сборной Сербии

Тарас Степаненко, футболист сборной Украины:

Для нас это принципиальный соперник, который составит нам конкуренцию в борьбе за выход из группы. Поэтому серьезно готовимся.

Евгений Коноплянка, футболист сборной Украины:

Да, уже вошли в этот процесс рабочий. Интенсивно. Но, поверьте, интересно и на пользу нам. Поэтому мы готовимся усердно сборной. Против сербов.

Физическая работа на футбольном поле сопровождается тактикой, а также теорией, на которой Андрей Шевченко и его помощники по тренерскому штабу рассказывают, как надо играть против сербов, чтобы добиться победы.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

У сербов очень хорошая команда. Очень много хороших, талантливых игроков, играющих в хороших чемпионатах, в хороших командах. Они очень сильны индивидуально. В принципе, такая высокая, хорошая, сложная команда. Поэтому изучили их хорошо. Сейчас ряд тренировок будет направлен на эту подготовку.

Андрей Шевченко также рассказал, что к матчу против сборной Сербии, а также к следующему - против сборной Люксембурга, не готовится Андрей Ярмоленко. Он находится в лагере национальной сборной. Потому Ярмоленко еще нужно время на восстановление после тяжелой травмы. А еще под вопросом участие Марлоса, который также только восстанавливается после травмы.

Агентство Телевидения Новости