Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:26
Просмотров: 66

В центре Харькова на дороге горел автомобиль

В центре Харькова на дороге горел автомобиль

Сегодня,  3 июня, около 17:25 на мосту возле харьковского цирка загорелся автомобиль Рено.

Об этом сообщили очевидцы, предоставив соответствующее видео в места ЧП.

По их словам, из-за происшествия было частично перерыто движение транспорта.

Как отмечают свидетели происшествия, до приезда сотрудников ГСЧС люди тушили горящий автомобиль своими огнетушителями и приносили воду.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Официальная информация уточнаяется.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 