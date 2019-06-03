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В центре Харькова на дороге горел автомобиль
Сегодня, 3 июня, около 17:25 на мосту возле харьковского цирка загорелся автомобиль Рено.
Об этом сообщили очевидцы, предоставив соответствующее видео в места ЧП.
По их словам, из-за происшествия было частично перерыто движение транспорта.
Как отмечают свидетели происшествия, до приезда сотрудников ГСЧС люди тушили горящий автомобиль своими огнетушителями и приносили воду.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Официальная информация уточнаяется.
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