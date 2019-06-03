Анонимные «минеры» идут на рекорд: в полицию поступило 31 сообщение о взрывчатке

7 больниц, аэропорт и еще 23 здания в Харькове сегодня попали в поле зрения «минёров-анонимов». Одной из первых правоохранители проверили 30 городскую больницу. Её врачи уже успели даже вернуться на рабочие места. Сотрудники не на камеру говорят, что эвакуироваться им приходится уже во второй раз.

В нашем отделении уже нет пациентов, отделение закрывается на ремонт, в других - да, эвакуировали. И сотрудники, и пациенты - все выходили

Впрочем, общаться с журналистами по поводу сегодняшней эвакуации и «заминирования» в больнице не торопятся: нервная женщина советует искать кого-то из администрации.

Регистратор

Куда, нет - всё нормально у нас. Всё хорошо. Ложная тревога. Подойдите в 5 кабинет.- А кто в 5 кабинете? Старшая сестра, вот. - Закройте окошко! Мы такую ​​информацию не даём! Есть администрация. Идите туда и общайтесь!

Зато пациенты не обращают внимания на подобные происшествия. Говорят, что злит разве что то, что из-за таких событий срывается прием врачей или какие-то процедуры.

Маргарита, посетительница

А там не только сотрудники, ну, люди стояли, а кто они - сотрудники или нет - я не знаю. И это, мне кажется, кто-то с деток позвонил, с подростков, ну, я так думаю, а там видно будет

По всем адресам выезжали рабочие следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас проверки продолжаются. А в полиции ждут окончательной информации от работников взрывотехнической группы.

Агентство Телевидения Новости