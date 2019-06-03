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31 сообщение о взрывчатке: полиция проверила все объекты

31 сообщение о взрывчатке: полиция проверила все объекты

В Харькове правоохранители проверили все объекты, которые были указаны в сообщении об их заминировании.

Напомним,  сообщение, в котором говорилось о закладке взрывчатки в 31 объекте города, среди которых жилые дома, аэропорт и 7 больниц, поступило в полицию сегодня, 3 июня.

Специалисты взрывотехнического управления обследовали 42405 кв. метров помещений и 30 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 233 человека. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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