На трассе под Харьковом перевернулся автомобиль — водитель в больнице

Сегодня в 11-40 на участке окружной дороги в направлении Чугуева (518 км) перевернулся автомобиль Skoda.

По данным пресс-служюбы патрульной полиции, предварительно установлено, что женщина, управлявшая авто, не справилась с правлением и выехала на обочину, где машина перевернулась.

В результате водитель Skoda получила травмы и была госпитализирована. В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости