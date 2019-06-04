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На трассе под Харьковом перевернулся автомобиль — водитель в больнице
Сегодня в 11-40 на участке окружной дороги в направлении Чугуева (518 км) перевернулся автомобиль Skoda.
По данным пресс-служюбы патрульной полиции, предварительно установлено, что женщина, управлявшая авто, не справилась с правлением и выехала на обочину, где машина перевернулась.
В результате водитель Skoda получила травмы и была госпитализирована. В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.
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