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Харьковский метрополитен отменил тендер на ремонт вагонов за 630 млн грн

Харьковский метрополитен отменил тендер на ремонт вагонов за 630 млн грн

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" отменило свой итендер на ремонт вагонов, установку оборудования, технического переоснащения подвижного состава с ожидаемой стоимостью 630 млн гривен.

Об этом свидетельствует система публичных закупок ProZorro.

Причиной отмены торгов стала подача менее 2 заявок на участие.

Единственной компанией, которая подала заявку на участие, стала "Ваго-Рев" с предложением 629,850 млн гривен.

В инвентарном парке харьковского метрополитена находится 328 вагонов 1962-2015 годов выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

Напомним, "Харьковский метрополитен" этот тендер объявил в начале мая. 

Сам аукцион планировался на 10 июля. Срок поставки - до 31 октября 2021 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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