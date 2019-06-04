Сегодня 12:32
Просмотров: 58
На улице Морозова ограничили движение транспорта
С сегодняшнего дня, 4 июня, до 23:00 8 июля по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой ограничили движение транспорта.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.
На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по свободной от проведения работ полосе.
Загрузка...