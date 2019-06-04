На улице Морозова ограничили движение транспорта

С сегодняшнего дня, 4 июня, до 23:00 8 июля по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой ограничили движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по свободной от проведения работ полосе.

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