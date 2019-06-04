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Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Нардепы не включили в повестку дня проект закона президента Владимира Зеленского относительно импичмента.

"За" проголосовал 101 депутат при 226 необходимых.

Депутаты также не поддержали включение в повестку дня законопроекты «О рынке электроэнергии по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей»; Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»; Проект Закона «О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения».

Кроме того, не прошел рейтинговое голосование проект закона 9457 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 годы.

После этого нардепы начали рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте. 

Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Ко второму чтению в документ подана почти тысяча правок.

Напомним, законопроект Зеленского об импичменте внесли в Раду 29 мая. При этом ранее у президента заявляли, что Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты.

Агентство Телевидения Новости

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