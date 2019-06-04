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Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

С 5 июня по 8 июня, с 10:00 до 15:00 ежедневно будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

На время работ трамваи будут курсировать так: 

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/ р;

№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

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