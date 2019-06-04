Минздрав направил в регионы сыворотку от ботулизма

Министерство здравоохранения Украины направило в регионы 204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства, закупленные за счет средств госбюджета.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, партию противоботулинических сывороток закупила Программа развития ООН (ПРООН), срок годности на момент поставки - не менее двух лет.

Потребность каждого региона в вакцине формировали на базе статистических данных - через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет.

Замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина отметила, что бесплатная для пациента сыворотка будет доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма.

"Раньше Украина не имела специальной программы с централизованных закупок противоботулиническая сывороток. Но теперь МОЗ Украины обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета. Благодаря закупкам через международные организации нам удалось привлечь признанных в мире производителей, и впервые было зарегистрировано качественную сыворотку производства Канады. Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается ", - процитировала замминистра пресс-служба.

Всего с начала года в Украине зарегистрировано 45 случаев ботулизма, в результате которых заболело 51 человек. Больше всего случаев ботулизма за этот период зафиксировано в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и в Киеве.

Агентство Телевидения Новости