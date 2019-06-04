Харьковский апелляционный суд открыл производство по жалобе адвоката Дронова

После устранения недостатков в производство Харьковского апелляционного суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сергея Перепелицы в интересах Геннадия Дронова по делу о трагическом ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, в результате которого погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

В настоящее время по апелляционной жалобе защитника Сергея Перепелицы открыто апелляционное производство.

Ранее производство было открыто по апелляционным жалобам обвиняемой Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.

Также участникам производства была предоставлена процессуальная возможность в течение установленного десятидневного срока подать свои возражения на апелляционные жалобы.

Напомним, в производство Харьковского апелляционного суда уголовное дело поступило в мае 2019 года, после предоставления участникам судебного процесса возможности ознакомиться с материалами уголовного производства.

Председательствующий по делу был назначен судья Владимир Протасов.

Судьи коллегии - Елена Грошевая и Виктория Яковлева.

13 мая 2019 председательствующим по делу было открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.

В этот же день другим постановлением суда апелляционная жалоба защитника Сергея Перепелицы в интересах Геннадия Дронова была оставлена без движения, поскольку она не отвечала требованиям статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд предоставил защитнику срок для устранения недостатков его апелляционной жалобы.

К рассмотрению судом апелляционной инстанции дело назначено на 14 августа 2019 в 11-00.

Агентство Телевидения Новости