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Cам себе отдал пас и забил бисиклетой. Шедевральный гол

Cам себе отдал пас и забил бисиклетой. Шедевральный гол

"Звездный" 37-летний шведский футболист Златан Ибрагимович сотворил шедевр в американской лиге соккера.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

На 84-й минуте матча против "Нью-Инглэнд Революшн" Ибрагимович принял мая на грудь, обработал ногой и третьим касанием пробил через себя. После чего мяч влетел в ворота.

Этот потрясающий гол, правда, не повлилял на исход матча. Разве что позволил команде Ибрагимовича не проиграть в сухую. "Лос-Анджелес Гэлакси" уступил со счетом 1:2.


Агентство Телевидения Новости

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