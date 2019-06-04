Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:48
Просмотров: 72

"Металлист 1925" уволил главного тренера Александра Горяинова

Металлист 1925 уволил главного тренера Александра Горяинова

"Металлист 1925" и Александр Горяинов прекратили сотрудничество.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", клуб разорвал контракт с теперь уже бывшим главным тренером в связи с невыполнением главной задачи на сезон.

"Металлист 1925" занял по итогам сезона в Первой лиге украинского футбола 4-е место и не сумел выйти в Премьер-Лигу.

Один из помощников Горяинова Сергей Ралюченко освобожден от исполнения обязанностей второго тренера главной команды и переведен в "Металлист Юниор".

Остальные члены тренерского штаба Андрей Демченко, Юрий Сивуха и Марина Миндарева пока остаются в клубе на своих должностях. Их судьбу решит новый главный тренер, который будет назначен в ближайшее время.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 