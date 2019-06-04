В Харькове под стенами ГУ Нацполиции прошла акция "Безнаказанность убивает"

В Харькове перед зданием Главного управления Национальной полиции в Харьковской области прошел пикет "Безнаказанность убивает", участники которого требовали наказать виновных в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Около 100 человек участников пришли на акцию с плакатами "Я не хочу быть следующим", "Сказал, нарушил, пошел", "Кто следующий?" (надпись под рисунком, на котором полицейский целится в маленького ребенка) и т. д. Некоторые пришли с детскими игрушками. Возле здания полиции лежат цветы и горят свечи в лампадках.

Участники акции также прикрепили возле входа в главк бумажные листы с надписью "Безнаказанность убивает".

Выступающие выражали сочувствие и поддержку родным убитого ребенка, а также требовали прекратить покрывать виновных в смерти ребенка и привлечь их к ответственности.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате стрельбы одна из пуль попала в голову мальчику, который в тот момент находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

Агентство Телевидения Новости