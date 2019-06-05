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Новичок сборной Украины по футболу Юрий Панькив прошел посвящение исполнением песни

Новичок сборной Украины по футболу Юрий Панькив прошел посвящение исполнением песни

Установившаяся традиция - новичок сборной Украины по футболу должен исполнить песню, не была нарушена. В последний вечер харьковского тренировочного сбора запел вратарь-новобранец Юрий Панькив.

Панькив исполнил песню "Їхали козаки".

Перед ее исполнением он сказал: "Я хочу попросить прощения за то, что сейчас будет происходить".

Сегодня сборная Украины по футболу вылетает из Харькова во Львов, где проведет отборочные матчи Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.


Агентство Телевидения Новости

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