Где в Харькове сегодня нет воды?

Сегодня 09:35

Сегодня 09:35

В ряде домов Харькова, сегодня, 5 июня, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №8, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №1-7) до 17:00; ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00

Немышлянский район: проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №7) до 20:00

Холодногорский район: ул. Сергея Борзенко, 3, 5, ул. Золочевская, 22, 24 до 12:00 05.06.19 г.; ул. Сериковская (ч/с) до 17:00

Шевченковский район: пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Науки (Ленина), 84 (стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк) до 20:00

Агентство Телевидения Новости