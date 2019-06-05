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Где в Харькове сегодня нет воды?

Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова, сегодня, 5 июня, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №8, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №1-7) до 17:00; ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №7) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Сергея Борзенко, 3, 5, ул. Золочевская, 22, 24 до 12:00 05.06.19 г.; ул. Сериковская (ч/с) до 17:00

Шевченковский район: пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Науки (Ленина), 84 (стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 

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