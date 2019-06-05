Бизнесмену придется заплатить крупный штраф за нелегальный кальян

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные получили в ночь с 4 на 5 июня.

По предварительной информации, мужчина оказывал услуги по курению кальянов. Во время проверки патрульные выяснили, что он не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.

На мужчину составили административный протокол по ст. 164 КУоАП - "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности" и изъяли три кальяна и 55 пачек табака без акцизных марок.

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости