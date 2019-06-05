Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 36

Бизнесмену придется заплатить крупный штраф за нелегальный кальян

Бизнесмену придется заплатить крупный штраф за нелегальный кальян

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные получили в ночь с 4 на 5 июня.

По предварительной информации, мужчина оказывал услуги по курению кальянов. Во время проверки патрульные выяснили, что он не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.

На мужчину составили административный протокол по ст. 164 КУоАП - "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности" и изъяли три кальяна и 55 пачек табака без акцизных марок.

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 