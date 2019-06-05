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Разлил кислоту: в Харькове мужчина скончался от ожогового шока

Разлил кислоту: в Харькове мужчина скончался от ожогового шока

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что в приемное отделение городской клинической больницы скорой и неотложной помощи в тяжелом состоянии самостоятельно обратился 44-летний мужчина, поступило 4 июня около 13:00.

Врачи диагностировали у пострадавшего ожог кислотой руки, туловища, ног и ожоговый шок. Харьковчанин был немедленно госпитализирован в отделение реанимации. Вечером того же дня пострадавший скончался в больнице.

По словам мужчины, он получил ожог агрессивным веществом по собственной неосторожности, разбив в гараже стакан с кислотой.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. 

Агентство Телевидения Новости

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