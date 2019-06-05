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Десять молодых семей купили "льготные" квартиры

Десять молодых семей купили льготные квартиры

Как сообщили в пресс-службе горсовета, десять семей приняли участие в городской целевой программе молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 гг. в текущем году.

По словам директора Департамента экономики и коммунального имущества Михаила Фатеева, семьи приобрели на льготных условиях 13 квартир. Всего в этом году на реализацию программы из городского бюджета было выделено 20 млн грн.

Напомним, что в городской программе молодежного жилищного кредитования могут принять участие семьи и одинокие молодые люди не старше 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Если детей нет, то выдается кредит под 3% годовых, если в семье один ребенок - кредит беспроцентный, если двое детей - кредит беспроцентный и погашаемая сумма уменьшается на 25%, если трое и больше детей, то выдается беспроцентный кредит и необходимо погасить только 50% стоимости жилья.

Агентство Телевидения Новости

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