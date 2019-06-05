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На Южном вокзале грабитель избил мужчину

На Южном вокзале грабитель избил мужчину

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 июня в полицию обратился 58-летний харьковчанин, который рассказал, что находился на Южном вокзале, к нему подошел неизвестный мужчина, нанес несколько ударов, выхватил паспорт и 100 гривен, после чего скрылся. 

Полицейские Хустановили личность правонарушителя и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Вещественные доказательства изъяты. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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