До 22 июня частично перекроют две улицы из-за капремонта

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, и ул. Ярославской, от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Ограничения связаны с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог. Ранее движение планировали открыть 8 июня.

Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.

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