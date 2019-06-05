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В Украине протестировали электронную гривну

В Украине протестировали электронную гривну

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках изучения возможности функционирования собственной цифровой валюты выпустил ограниченное количество электронной гривны (е-гривны).

Об этом в НБУ сообщили 4 июня.

"Национальный банк проанализировал международный опыт, исследовал правовые аспекты, макроэкономический эффект и отрабатывал оптимальные варианты бизнес-модели обращения е-гривны. Параллельно с теоретическим изучением проект Национального банка включал и практическую часть. В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в обращение был выпущен ограниченный объем е-гривны, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием Национального банка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого оказывали Национальному банку консультации в рамках технической помощи", – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что "преимуществами е-гривны является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Национальным банком) и скорость расчетов".

"Трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривны в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе. Внедрение е-гривны невозможно без значительных инвестиций и времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризации электронной гривны как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей", – подчеркнули в Нацбанке.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Холода, возможность выпуска е-гривны будет изучаться и в дальнейшем, "несмотря на полученные результаты проекта, современные потребности рынка и потенциальное развитие экономики".

 

Агентство Телевидения Новости

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